Close

El hermano de Luis Miguel se deshace en elogios al hablar de su madre Marcela Basteri Como nunca antes, Alejandro Basteri dedicó unas palabras entrañables a su progenitora en el que sería el día de su cumpleaños. "Mi madre fue la mujer más hermosa que he visto en mi vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Profundamente emocionado y como no se le había leído antes, Alejandro Basteri, hermano pequeño de Luis Miguel, dedicó unas emotivas palabras a su madre Marcela este 10 de diciembre, el día en el que sería su cumpleaños. Junto a un imagen en blanco y negro del bellísimo rostro de la italiana en su perfil de Instagram, ha contado al mundo cómo era su madre y lo que significó para él. A pesar de que desapareció de su vida siendo apenas un niño, sus recuerdos siguen intactos, igual que su amor por ella. "Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella", escribió. El mejor homenaje que un hijo puede hacer a una madre. Sus sinceras palabras denotan el ejemplo y la enseñanza que recibió de ella y que todo el mundo merece saber. La declaración de amor de Alejandro concluye con una dedicatoria que llegó directa al corazón de sus seguidores por la verdad y el gran sentimiento que desprenden. "Eres y serás una mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Felicidades mamá", concluyó el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También la denominó como la mujer más bella que había visto en su vida, una belleza no sólo física sino también de espíritu que Alejandro guarda en su corazón. La última vez que la vio fue en 1986, año en el que desapareció sin volver a saberse nada más de ella. Su paradero sigue siendo un tema que ocupa programas e investigaciones de todo tipo. Lo que pasó es cosa de su familia que ha preferido mantenerse al margen de lo que se dice y recordarla con el amor que ella dio a todos. Felicidades en su día.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El hermano de Luis Miguel se deshace en elogios al hablar de su madre Marcela Basteri

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.