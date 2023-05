El poco conocido vínculo 'familiar' de Leonardo García y Alejandro Basteri Aunque no son hermanos de sangre el hijo de Andrés García y el hermano de Luis Miguel mantienen un fuerte vínculo desde la niñez: están especialmente unidos por la "Tía Marcela" Basteri. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leonardo Garcia y Alejandro Basteri Credit: Mezcalent; Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images El pasado Día de las Madres sirvió de pretexto para una vez más desempolvar las pocas fotos que se conservan de Marcela Basteri, la misteriosamente desaparecida madre del cantante Luis Miguel y de sus dos hermanos, Alejandro y Sergio Gallego Basteri. Tanto El Sol de México como su hermano, el empresario de moda Alejandro, recordaron a su progenitora con dulces palabras. Curiosamente entre las reacciones públicas al mensaje de éste último destaca la del actor mexicano Leonardo García, hijo del recientemente fallecido Andrés García. "Con tia Marcela 🤗" exclamó el actor al reaccionar al post publicado el pasado fin de semana. "Extraño su extraordinaria comida 😋 que nos hacía de niños", exclamó el espigado actor estelar de producciones como Perla y Tanto amor. Aunque no llevan la misma sangre Basteri y García guardan una entrañable relación de años. Además forman parte de un círculo de amigos del cual alguna vez también formara parte Luis Miguel y ellos incluyen a Jorge "El Burro" Van Rankin y a Roberto "El Diamante Negro" Palazuelos. marcela basteri con alejandro basteri Credit: IG/Alejandro Basteri El pasado mes de abril los "hermanos" se reunieron con amigos, cosa que Leonardo García mostró con orgullo por sus redes. "Cena antier con gran hermano Alejandro Basteri de mis amigos más longevos, platicando sobre nuestros papás 🙌🏻 @mariana y también amigo de hace muchos años el famosísimo @dbuenfil1 👊👍 leonardo garcia y hermano de luis miguel Credit: IG/Leonardo García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La larga y cercana relación que Andrés García como su hijo Leonardo desarrollaron con la familia de Luis Miguel hidio pie incluso al runrún de que el inolvidable protagonista de la cinta Chanoc (1967) habría sido el padre de uno de los hermanos de Luis Miguel, cosa que nunca fue comprobada. Hace algunos años, en una entrevista con Andrés García habló sobre su relación cercana con Luis Miguel y la forma en que esta llegó a su fin. "Tuvimos un raspón, en algún momento que le llamé la atención y, desde entonces, no se ha comunicado conmigo, pero lo entiendo porque él es una figura muy importante y seguramente no está acostumbrado", afirmó en declaraciones reveladas por la revista Quién en México. "No estoy peleado. Es como cuando le llamas la atención a un hijo (…) ya depende de él si quiere acercarse o no".

