¡Se casa el hermano de Kate y Pippa! Suenan campanas de boda en la corte James Middleton confirma oficialmente su compromiso con la joven francesa Alizee Thevenet By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡La feliz noticia del compromiso de James Middleton y Alizee Thevenet ya es oficial! Estamos deseando saber la fecha del enlace y todos los ojos están puestos en la novia del hasta ahora soltero de oro de la corte británica. Así de feliz confirmaba el hermano menor de la Duquesa de Cambridge los rumores que aseguraban que se había comprometido: “¡Ya no es secreto! ¡Pero no podemos estar más felices de compartir la noticia!” Esas fueron las palabras del muy discreto James, a quien la popularidad repentina de sus hermanas le sumió en aquellos célebres momentos del boom Middleton en una depresión. Después de retirarse del mundo por un tiempo, volvió cargado de energía. Estamos seguros de que sus famosas sisters, Kate y Pippa, no pueden estar más felices de ver ahora como su vida continúa, feliz, enamorado y a punto de crear su propia familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Le ayudarían su hermana y su cuñado, el Príncipe William, a elegir a James el anillo de compromiso de su futura esposa? ¡No lo dudamos! Porque la joya que luce Alizee Thevenet es muy parecida a la de Kate Middleton. Cabe recordar que el maravilloso zafiro de compromiso de la Duquesa de Cambridge perteneció a Diana de Gales, un precioso detalle de Guillermo, quien quería que su añorada mamá estuviera presente con aquel símbolo el día de más importante de su vida. Image zoom Getty Images Por su parte, James y Alizee se conocieron en un bar. El atractivo joven le preguntó si saldría con él algún día y ella aceptó sin saber quién era su galán, aunque pronto lo averiguaría. Entre los detalles que han trascendido de la joven francesa, se sabe que es analista en una consultora y tiene en común con su prometido el amor que sienten algo por los perros. Quién le iba a decir a Miss Thevenet que aquella noche en un bar de Londres su vida cambiaría para siempre… ¡Y de qué manera! Su boda le convertirá, nada más y nada menos, que en la cuñada de Kate y William. ¡Felicidades a la pareja! Advertisement EDIT POST

