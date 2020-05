El hermano de Carmen Campuzano no falleció de COVID-19: revelan la causa de su muerte La modelo mexicana negó que su hermano Jorge hubiese sucumbido a la COVID-19. Reveló que no pudieron velarlo ni hacerle un sepelio. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A mediados de semana trascendió la noticia del fallecimiento de Jorge Campuzano, hermano de Carmen Campuzano. "Cuánto me duele tu partida. Te amo profundamente humano que Dios te guarde con él, que ilumine tu camino. Bendito seas por siempre mi Jorgito. Amigos, se me fue mi hermano. Decibeles en una oración al cielo para que guíe su camino y llegue con Dios", escribió la modelo mexicana en una entrada para manifestar su dolor por el fallecimiento. Sin embargo, y contrario a lo que se pensaría, especialmente con el aumento de la crisis en México por la COVID-19, su hermano no falleció a causa del virus. "Le dio un infarto", expresó la modelo con la voz rota de dolor al programa televisivo De primera mano (Imagen). "Obviamente esto no fue por la COVID, sino por cuestiones de salud de él y es pues... ya sabes... la vida te toma así por sorpresa con estas situaciones, [es] tremendo". Aunado al dolor de perder a su querido Jorge, Carmen y familia han tenido que soportar el trago amargo que sufren los familiares de quienes fallecen durante la pandemia del coronavirus: debido a la emergencia es imposible reclamar el cuerpo y darle sepultura. "Las medidas de sanidad son obviamente... cremar el cuerpo y esto por seguridad de toda la familia", expresó. "Esta situación de la pandemia que mucha gente toma como broma nos hace sufrir. No podemos hacer las cosas como estamos acostumbrados a realizar". Jorge Campuzano deja dos hijos, según revela la modelo. Campuzano habló sobre la muerte de su hermano Jorge durante la más reciente emisión del programa televisivo De primera mano. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Jorge es el segundo hermano que fallece en la familia de Carmen Campuzano. Hace aproximadamente una década, la modelo, quien ha luchado con problemas de adicción, perdió a su hermana Ruth. "Mi hermana Ruth que tuvo a mis hijas que en paz descanse también", recordó al hablar de la mujer que más que una hermana fue como una madre para ella y quien la ayudó en sus horas más amargas. "Son momentos difíciles de mucha de reflexión para toda la familia. Y lo único que nos enseña esto es que nos querramos, nos valoremos, nos respetemos [y] que valoremos la vida".

