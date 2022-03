Hermano de Chris Rock no acepta la disculpa de Will Smith Tony Rock se pronunció por primera vez tras el bofetón que recibió su hermano Chris Rock de Will Smith en la entrega de los premios Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Chris Rock acaparara los encabezados tras haber sido bofeteado por el actor Will Smith en la entrega de los premios Oscar, el hermano del comediante salió en su defensa. Tony Rocks no se pudo contener y habló sin tapujos sobre el incidente protagonizado por el esposo de Jada Pinkett-Smith. En su serie de 20 preguntas y respuestas que realiza todos los martes en su página de Twitter, el también comediante fue cuestionado directamente si aprobaba la disculpa que publicó Will en sus redes sociales. Su respuesta fue un contundente "no". Tony reveló que Smith aún no se ha comunicado con su hermano o su familia para disculparse personalmente por lo sucedido, asegurando que Sean P. Diddy estaba equivocada al decir que los involucrados habían arreglado la situación después de la gala. No obstante, agregó que, tanto Chris como el resto de sus hermanos, se encuentran "bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tony Rock y Will Smith Tony Rock y Will Smith | Credit: Francis Specker/CBS via Getty Images; Jamie McCarthy/Getty Images for National Board of Review Además, Tony amenazó con responderle a Will por lo sucedido. ¿Cómo? Aún está por verse. Y aseguró que su madre pega más duro que el actor. "¿Quién crees que pega más duro Will o el novio de Jada?", le preguntó un seguidor. "Mamá Rock", respondió. Durante el intercambio de mensajes, Tony recibió el apoyo incondicional de sus fanáticos que halagaron la reacción de su hermano al mantener su compostura y negarse a presentar cargos contra el actor. "Dile a tu hermano que es mejor hombre de lo que la gente piensa. Tan mal como estuvo la situación, se pudo haber tornado completamente peor si él no hubiera sido el adulto en el lugar", escribió un seguidor. Chris Rock Will Smith TOPSHOT-US-ENTERTAINMENT-FILM-OSCARS-SHOW Chris Rock & Will Smith | Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Chris Rock aún no ha abordado el tema públicamente, pero se espera que lo haga durante su show de comedia la noche de este miércoles en Boston, como parte de su gira mundial titulada Ego Death. Smith, por su parte, continúa en el ojo del huracán por su violenta reacción luego de que Chris bromeara sobre la cabeza rapada de su esposa, quien sufre de alopecia.

