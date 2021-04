¡Ya creció! Hermano de Belinda anuncia su candidatura política La reacción de la famosa cantante y actriz no se hizo esperar en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de la fama y la popularidad de su hermana, Nacho Peregrín siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Pero 'Nachito', como lo llama cariñosamente la reconocida artista mexicana, pronto dejará atrás el anonimato para servir al pueblo mexicano. El joven, quien contrario a su hermana nunca mostró interés por el medio artístico, se acaba de lanzar como candidato para diputado federal por el Distrito XV Benito Juárez junto a la coalición 'Juntos hacemos historia' en las próximas elecciones federales de México. "A los jóvenes nos toca ahora escribir nuestra propia historia", escribió en una reciente publicación que compartió en Instagram en la que anuncia su candidatura política. Nacho, quien se mantenía desde julio del año pasado inactivo en las redes sociales, retomó hace apenas unos días su actividad en el ciberespacio para dar a conocer la noticia. Orgullosa de cada paso que da su hermano, Belinda no tardó en reaccionar a su candidatura por medio de su cuenta de Instagram, donde le dedicó unas emotivas palabras. "No sabes lo que me llena de orgullo leer esto. Has trabajado tanto. He sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy muy orgullosa de ti", escribió la que fuera protagonista de exitosas telenovelas infantiles como Amigos x siempre y Cómplices al rescate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito", agregó la intérprete de éxitos como 'Boba niña nice' y 'En el amor hay que perdonar', quien está celebrando 8 meses de noviazgo con el cantante y compositor mexicano Christian Nodal. Belinda Image zoom Credit: Instagram Belinda Nacho, quien cuenta con algo más de 200 mil seguidores en Instagram, mantiene desde niño una relación muy cercana con su hermana, por quien siente una gran admiración. "La luz de mi vida", ha llegado a escribir el joven sobre Belinda.

