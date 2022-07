Hermanito de Yalitzia Aparicio le rinde un lindo homenaje: "Lo hice con cariño a mi hermana" Mira cómo le rindió tributo el hermano de Yalitzia Aparicio a su famosa hermana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el debut en la película Roma de Yalitza Aparicio se ha convertido en un icono de la moda y un referente de diversas luchas en causas sociales. Así, la actriz ahora es un rostro de fama mundial. Sin embargo, la joven mexicana sigue siendo una hija y hermana que, cada vez que sus ocupaciones se lo permiten, regresa al seno familiar para convivir con sus parientes. De hecho, sus familiares no dudan en mostrar lo orgullosos que están la protagonista de la película Presencias; tal como lo hizo su hermano menor, quien decidió realizar un homenaje a la famosa con un video donde se presentan diversas imágenes de la maestra. "No me critiquen se lo hice con cariño a mi hermana", escribió el chico que se hace llamar Jefbrey_Aparicio en su cuenta de TikTok. Este audiovisual conmovió a Yalitza; la cual, reaccionó con unos emoticones con varios corazones. También hubo quien felicitó al chico por su trabajo. "Buen video, bro [hermano]", mencionó un cibernauta. Además, la famosa lo publicó en una de sus historias en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 2.2 millones de seguidores. Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas han dedicado una serie de mensajes hacia la modelo oaxaqueña. "¡Qué mujer tan guapa!"; "Eres un ejemplo a seguir"; "¡Qué hermosa la Aparicio!"; "Un abrazo Yalitza eres una gran mujer"; "Yalitza Aparicio te admiramos eres una gran mujer. Te admiramos chula, bendiciones"; "Cómo no amarte a ti reina. Te amo y admiro todos los días", y "Te admiro mucho. Me encanta que seas tú misma", fueron algunos comentarios. Mientras tanto, Yalitza Aparicio formará parte de la nueva temporada de la serie Mujeres asesinas, donde protagonizará uno de los capítulos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hermanito de Yalitzia Aparicio le rinde un lindo homenaje: "Lo hice con cariño a mi hermana"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.