¿Cómo se siente Shakira en medio de su separación de Piqué? Su hermana lo cuenta Lucía Mebarak, hermana de la intérprete del "Waka waka", habló de cómo se siente Shakira tras el anuncio de su separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images Tras las confirmación de que Shakira y Gerard Piqué ponían fin a su relación, ¿cómo se siente la cantante, era algo que se venía venir? A estas preguntas respondió muy escuetamente, Lucía Mebarak, hermana de la intérprete de del "Waka waka", quien fue abordada en un elevador por medios de prensa, según recoge la agencia Europa Press. "Está recuperándose", respondió Mebarak cuando le preguntaron cómo se sentía su hermana en medio de este difícil momento. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram Cuando los periodistas preguntaron si este era un final que su familia esperaba, la hermana de la cantante respondió: "Probablemente". También dejó saber que Shakira estaba "fuera" de España, pero no ofreció más detalles al respecto. Tras 12 años de relación y dos hijos de por medio, Shakira y Piqué anunciaron que estaban separados. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". Gerard & Shakira Credit: Photo by James Devaney/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la pareja no ha hablado abiertamente sobre qué los llevó a esta ruptura, el podcast la Mamarazzis de el diario El Periódico de Catalunya que informó primero de la separación, la atribuyó a una infidelidad del futbolista y señaló que se está viendo con con una azafata de eventos de 20 años, con quien al parecer tenía repetidos encuentros en su casa de soltero en el centro de Barcelona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo se siente Shakira en medio de su separación de Piqué? Su hermana lo cuenta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.