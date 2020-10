Close

Hermana de Lorena Rojas asegura que el cáncer apareció en la vida de su hermana a raíz de 'una decepción amorosa brutal' "Lorena tuvo varios romances, pero tenía uno guardado que, a pesar de que pasaron estos, de ahí no se podía mover y se murió amando a este cuate", aseguró Mayra Rojas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A cinco años de la muerte de Lorena Rojas tras una larga lucha contra el cáncer, su hermana Mayra Rojas concedió recientemente una entrevista a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda en la que habló como nunca de este doloroso episodio de su vida. "A mí me cayó como baldazo de agua fría, no nada más la muerte de mi única hermana, sino la enorme responsabilidad que implicaba quedarme con la niña", se sinceró la actriz, haciendo referencia a la pequeña que Lorena había adoptado poco tiempo antes de su fallecimiento. Image zoom Lorena Rojas Mezcalent Aunque fue el cáncer el que le arrebató la vida, Mayra está convencida de que esta enfermedad apareció en la vida de su hermana a raíz de sucesos emocionales fuertes que la marcaron. "Después de tantos años de estudiar el cáncer, de luchar con él… El cáncer es meramente emocional, el cáncer se da por disfunciones emocionales en el ser humano. A mí me pueden decir que porque comes mal, que porque fumas… Es un rollo emocional", aseguró. Según compartió Mayra en la entrevista, el primero de esos sucesos que sacudió su mundo se produjo tan solo 8 meses antes de que le fuera detectado el cáncer de mama. "Lorena primero tuvo una decepción amorosa brutal, no puedo decir el nombre, anduvo con Araiza, con Ari Telch, se casó con otro cuate, o sea Lorena tuvo varios romances, pero tenía uno guardado que, a pesar de que pasaron estos, Lorena de ahí no se podía mover y se murió amando a este cuate. La oncóloga le decía que tenía que tratar su mal de amor con terapia, pero Lorena decía que no lo necesitaba", reveló la intérprete de 56 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después le dio cáncer de hueso y fue detectado 6 meses después de que su mejor amiga muriera en su casa, en Miami, mientras ella estaba aquí en México grabando, que también se murió de un mal de amores. Pero cuando Lorena perdió su casa yo creo que fue la estocada final porque a los 8 meses mi hermana tenía metástasis en hígado, entonces bueno perdió la casa en Miami y Luciana tenía poquito de haber llegado a su vida", agregó Mayra. La actriz aseveró que lo único que se pudo quedar de su hermana fueron unos zapatos y una que otra ropa, además de una niña que le recuerda todos los días a su hermana. "¿Qué más puedo pedirle a la vida? Cada vez que yo volteo, ahí está mi hermana. Lo que en un principio yo juré que me iba a matar ha sido, gracias a la prensa y al veneno de la gente, me convertí en una mujer más sabia. Eso me hizo más fuerte. Porque, ¿qué es lo más importante? Sostener a una mamá que perdió a su hija más pequeña, que yo no me lo puedo imaginar el dolor de mi mamá, y por otro lado educar, criar, sostener y hacer feliz [a una niña]", aseveró.

