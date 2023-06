Hermana de Karol G dispara todas las alarmas al mostrarse llorando en plena crisis Verónica Giraldo generó preocupación entre sus seguidores al compartir unas imágenes totalmente desconsolada. La maquilladora las borró poco después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Giraldo Verónica Giraldo, hermana de Karol G, genera preocupación | Credit: IG/Verónica Giraldo Maquilladora de éxito, empresaria y feliz mamá. Ella es Verónica Giraldo, también hermana de la cantante Karol G. Esta semana, la joven compartía una serie de videos en sus historias de Instagram que han generado gran preocupación. Aunque los borró poco después, las imágenes fueron recogidas por algunos usuarios de las redes, quienes se hicieron eco del momento. En ellas, Verónica comparte entre lágrimas y con mucho dolor cómo se siente y lo que piensa de tenerlo todo a nivel material. Una reflexión que hacía llorando y en la que advertía a la gente de enfocarse en lo verdaderamente importante: los seres que uno ama. "No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso", empezó. "Si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo sabrían que no le importa nada de eso, me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí", continuó en un mar de lágrimas. Después de varios videos, la joven pidió perdón a la audiencia por quebrarse frente a las cámaras. "Perdón por salir así, pero para mí hoy es un día en el que no me siento bien, no estoy bien y me cuestiono tantas cosas. Así es la vida, les deseo un bonito día y solo les quería contar", cerró el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estado de ansiedad y tristeza en el que se encontraba fue lo que hizo saltar todas las alarmas. No es la primera vez que Verónica ha desnudado su corazón en las redes sociales para contar sus situaciones de bajón. Hermanas de Karol G9 Credit: Instagram/Jessica Giraldo Después de convertirse en mamá, también confesó estar pasando por una etapa llena de altibajos en lo emocional. "Se me pasan muchas cosas por la cabeza", decía por aquel entonces. Con esta nueva aparición, sus seguidores de años le han transmitido todo el cariño en estos momentos tan difíciles. Y también agradecido por mostrar la otra cara de la moneda, la que no se ve en las redes, pero existe.

