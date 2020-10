Hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa con un fuerte mensaje Patricia Ramosco no se quedó callada luego que su hermano perdió en los tribunales la patria potestad de su hijo ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las hermanas de Julián Gil envió un fuerte mensaje a Marjorie de Sousa luego de que la venezolana lograra retirarle en los tribunales al actor la patria potestad de su hijo Matías. Patricia Ramosco acusó a su excuñada en un mensaje sus redes sociales de solo estar interesada en el beneficio económico que supuestamente le proporciona su triunfo en el pleito con su hermano. Image zoom Instagram / Patricia Ramosco “Díganle a la señora [Marjorie de Sousa] que no se preocupe. Que no se preocupe que su cheque mensual le llegará sin falta... al fin lo que dijimos desde el día uno todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador”, comentó en su Instagram. Ramosco también le envió un mensaje a su pequeño sobrino, al que le dijo que su familia estará esperando por él hasta que pueda tomar sus propias decisiones. Esta no es la primera vez que la hermana de Gil se lanza contra De Sousa. El pasado julio parodió una de las presentaciones artísticas de la venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gil, que se encuentra en unas vacaciones en Turquía junto a su novia, la periodista deportiva Valeria Marín, reapareció en redes horas después del fallo judical con unas románticas fotos con su amada. Alberto Navarro, el publicista de Gil, confirmó el miércoles a People en Español que el actor había perdido el pleito. “Lamentablemente es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo”, dijo Navarro. “Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”.

