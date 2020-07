Hermana de Julián Gil le da su bendición a la nueva novia del actor. Mira lo que dijo sobre Valeria Marín La hermana de Julián Gil no es fanática de Marjorie de Sousa, pero sí ve con buenos ojos a la nueva pareja del actor, la presentadora mexicana Valeria Marín. ¡Mira lo que dijo sobre ella! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Julián Gil tiene un nuevo amor y su hermana Patricia Ramosco está feliz por él. Patty —quien en el pasado ha criticado fuertemente a su ex, la actriz venezolana Marjorie de Sousa, con quien el actor ha tenido una larga batalla legal por su hijo Matías— ha dicho maravillas en redes sociales sobre Valeria Marín, la novia de Gil. "¡Esa mirada...estoy muy muy MUY FELIZ! Lo dije, lo mejor está por venir. Y una vez más no me equivoqué. Los une mucho amor, valores, principios, humildad y el ser auténticos", escribió en Instagram junto a una foto de los tortolitos. "Deseo de todo corazón verlos tan felices como estos seis meses juntos, hasta el fin. El alma se llena solo de sentimientos bonitos, que les sobran a los dos. Dios los bendiga enormemente". Image zoom IG/Julian Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ramosco compartió un mensaje de apoyo a su hermano, asegurando que tiene a su familia, sus amigos y sus fanáticos orando por su felicidad. "Gracias por existir, pero mucho más por la inmensa felicidad que le das a mi hermano", le escribió a Valeria Marín, su cuñada. Image zoom Instagram Aunque el amor le vuelve a sonreír a Julián Gil, en sus redes sociales, el actor vuelve a causar controversia por unas declaraciones sobre el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante. "Te corrieron, te botaron, te sacaron de la empresa", dijo Gil en un video que compartió en sus Instagram Stories sobre el presentador, quien según reportes, ha salido del programa Sale el sol de Grupo Imagen. "Cero credibilidad, cero rating. Los ejecutivos se dieron cuenta de eso y de que eres un chayotero, que recibes dinero a través de agarrar bandos. Eres una vergüenza como periodista, eres nefasto. Ojalá que hayas ahorrado muchísimo dinero de ese que te pagaban para agarrar bandos", dijo Gil. "Se te acabó el poder, eres nefasto". Hasta ahora Infante no ha reaccionado a los comentarios del actor.

