Hermana de Georgina Rodríguez sale en su defensa tras las críticas recibidas por su cuerpo postparto Georgina Rodríguez ha recibido fuertes críticas tras ser captada por los paparazzi en bikini mostrando su cuerpo al natural tras haber dado a luz el pasado mes de abril. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No están siendo unos meses fáciles para Georgina Rodríguez, ya que después de perder a uno de los bebés que esperaba junto a Cristiano Ronaldo, la joven se ha refugiado en su familia y pasar tiempo de calidad con ellos de vacaciones. Aun así, la modelo sigue siendo blanco de las críticas. Lo que podría parecer un viaje soñado para la pareja del futbolista en las playas de Ibiza disfrutando del buen tiempo a bordo de un yate, se ha convertido en una pesadilla. Y la razón es que Georgina fue captada en traje de baño y al natural por los fotógrafos, y su cuerpo está recibiendo muchos comentarios negativos. Un hecho que su hermana, Ivana Rodríguez, no va a consentir y ha salido en su defensa públicamente. Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e Ivana Rodríguez Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e Ivana Rodríguez | Credit: Instagram A través de Instagram, Ivana, pidió parar los comentarios negativos en contra de Rodríguez, quien en abril dio a luz a sus mellizos, de los cuales, desafortunadamente, uno murió. Y es que, aunque muchos followers alabaron que apareciese al natural, hubo otros que hicieron comentarios que juzgaban su forma física tales como, "Lo que hacen los filtros", "Si no se pusieran filtros seríamos más empáticas, pero siempre salen con filtros" o "Acá vemos las maravillas del Photoshop, porque en su instagram se ve muy distinta", tras ver las imágenes en las que la modelo luce tal y como es, con estrías alrededor de su cintura y celulitis. Georgina Rodríguez en bikini Georgina Rodríguez en bikini | Credit: The Grosby Group "Preciosa mi hermana. Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa", comenzó expresando la cuñada del futbolista portugués. "¡Denle tiempo que está recién parida! Qué mala es la envidia. ¡Y no, las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble", añadió de manera contundente. Y pidió a los medios de comunicación no dar cabida a sus titulares malintencionados como "al natural, sin filtros o sin Photoshop". "Ya me gustaría ver a todos los que hablan mentiras pasando por este trance y con este cuerpazo, pero escuchando de todo como la pobre le toca escuchar. ¡Qué poca vergüenza hay que tener!", dijo con mucha sorpresa. No obstante, quiso también agradecer a los que sí han mostrado cariño hacia la mamá de su sobrina Bella Esmeralda: "Gracias a la buena gente por su apoyo y cariño siempre", finalizó. Mensaje Ivana Rodríguez Mensaje | Credit: Instagram La propia Georgina también quiso pronunciarse sobre el tema, pero lo hizo de una forma más indirecta, compartiendo en sus Stories de Instagram un fragmento de un artículo publicado en la revista Glamour España en el que se podía leer: "Ni su mirada en ocasiones melancólica, ni su historia, ni su gestión del luto, lo único que se considera como gancho para atraer lectores es una figura femenina tras un proceso transformador tan radical como es el de gestación y que, en esta ocasión, se une de manera ineludible a una emoción tan devastadora como la pérdida de lo que más se quiere, un hijo. Es más, de interesar esto último es a través de su vinculación al cuerpo y la cara".

