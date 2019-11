Hermana de Yolanda Andrade da más datos de su romance con Verónica Castro. "Fueron una relación de más de cinco años" Marilé Andrade ha apoyado todo lo que dijo su hermana en su momento y ha añadido nueva información de la relación de la conductora con la cantante. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos meses salía a la luz la supuesta boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, que la propia conductora dio a entender en una entrevista televisiva. Con las aguas un poco más calmadas ahora ha sido su hermana Marilé Andrade quien ha vuelto a sacar el tema a colación confirmando todo lo que había dicho la presentadora de Montse & Joe. A través del programa Venga la alegría, la joven cantante ha dado más datos de las supuesta relación incluso contado el tiempo de relación que estuvieron juntas. “Si ella lo quiere negar es su rollo”, explicó a los micrófonos. “Fue una relación de más de cinco años, yo estuve, yo lo viví, mi hermana es lo que más amo y mi persona más cercana”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero agregó algo más. La intérprete invitó al público a que recordara una entrevista de la madre de Cristian Castro donde había asegurado que sí había estado casada con alguien y que se trataba de una mujer. Eso sí, sin dar ninguna pista del nombre. La hermana de Andrade también expresó que divorcio no puede haber pues se trató de una unión simbólica. “Qué bueno que ya no vamos a estar en un mitote de divorcio”, dijo con el mejor sentido del humor. Las cosas se han apaciguado y las supuestas fotos no han visto la luz, por ahora, aunque según Gustavo Adolfo Infante existen y él las ha visto. Por su parte Verónica sigue retirada y, por el momento, no tiene intención de regresar. Advertisement EDIT POST

Hermana de Yolanda Andrade da más datos de su romance con Verónica Castro. "Fueron una relación de más de cinco años"

