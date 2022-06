Hermana de Toni Costa no ve nada malo en la historia sobre su padre que contó el bailarín Lorena Costa, hermana de Toni Costa, alza la voz por el bailarín Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre las peleas que Laura Bozzo ha tenido con algunos de sus compañeros en La casa de los famosos (Telemundo), y las críticas que han generado los comentaros de Toni Costa, el show de telerrealidad ha dado mucho de qué hablar. De hecho, hace algunos días, Costa confesó durante su encierro que la relación con su progenitor se torció hace varios años luego de que su padre se separase de su madre e iniciara un noviazgo con una persona más joven que él. "A día de hoy mi padre no es el mismo, ni para mí es el mismo papá", aseveró. Toni Costa y su hermana Lorena Toni Costa y su hermana Lorena | Credit: Facebook Al ver la historia publicada, Lorena Costa, la hermana del bailarín dejó claro que no hay nada malo tras la anécdota familiar. "¡Por qué les encanta inventar!", escribió la profesora de baile de la academia de baile que la familia Costa tiene en Valencia, España. "Te quiero tu hermana". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa mensaje de su hermana Lorena La hermana del español no ha sido la única que ha alzado la voz para apoyar a su hermano en contra de los detractores. Hace unos días, Doña Carmen respondió en Facebook a las personas que criticaron a su hijo por desvelar que su ex, Adamari López, usaba muchas cremas para conservar su piel. "[Mi hijo] está hablando muy bien", escribió la española. "La crema se la llevo [a él] de España". Y aclaró tajante que también se la compra a la madre de su nietecita. "Y aparte [le llevo] las de ella [Adamari López]", evidenció. "Dejen de poner dónde no hay. [Mi hijo] no habla ninguna intimidad de nadie".

