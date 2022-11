Hermana de Pablo Lyle rompe en llanto: "Que Dios nos de fortaleza y compasión" Sylvia Lyle, hermana de Pablo Lyle habla con la prensa a su salida de un juzgado en Miami Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle y su hermanos Sylvia y Jorge Credit: donacionespablolyle.com En unos días se dará a conocer la sentencia que el actor Pablo Lyle cumplirá en la cárcel tras ser declarado culpable de homicidio involuntario en un altercado de tráfico del cubano Juan Ricardo Hernández en una calle de Miami hace tres años. Tras el veredicto, el primero en alzar la voz fue el hermano del actor, hoy, Sylvia Lyle, también hermana del protagonista de telenovelas como Mi adorable maldición rompió el silencio y charló unos instantes con la prensa que la esperaba afuera de un juzgado en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta experiencia ha significado un dolor muy profundo y ha significado una tragedia para la familia del señor Hernández quienes siempre han estado en nuestra oración y en el resto [de la familia] de Pablo mi hermano y nuestra familia", dijo consternada. Pablo Lyle en corte con su familia Credit: Mezcalent "Esto ha impactado a dos familias y a la gente cercana nosotros". Llorando desconsolada, la joven reiteró su dolor. "Lo único que quiero decirles es que sentimos, honramos y lamentamos profundamente el dolor de todos y cada uno de los involucrados", dijo llorando. "Que Dios nos de fortaleza y compasión a los que estamos transitando esto"

