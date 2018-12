Camila, la hermana de Michelle Salas, habla de los retos que ha tenido que enfrentar en sus inicios como actriz

Hace un par de meses, se dio a conocer que Camila, la hermana menor de Michelle Salas, debutaba como actriz en la cinta Perfectos Desconocidos. Ahora, la integrante de la dinastía Pinal dio a conocer cómo va su nueva profesión y cuáles son los retos a los que se está enfrentando.

“De repente pueden llegar a desanimar los castings; eso siempre son como muchos altibajos de emociones, de que sientes que te fue increíble y no te lo quedaste [un personaje]”, explicó Camila a los medios de comunicación. “Estoy agarrando callo y estoy aprendiendo de que, muchas veces, no es que sea personal o que no actúes bien. Muchas veces no eres el perfil u otros casos que están fuera de tu control”.

Camila, quien sigue los pasos de su bisabuela Silvia Pinal, su abuela Silvia Pasquel y su madre Stephanie Salas, no quiso ser una improvisada y estudió actuación en Nueva York. Sin embargo, confiesa que apenas se encuentra en el camino del aprendizaje profesional y sabe que deberá sortear muchos obstáculos para lograr consolidarse en esta carrera.

“Estoy aprendiendo, pero sí hay muchos aspectos que todavía le estoy empezando a agarrar y estoy empezando a aprender”, agregó.

Respecto a que su bisabuela ha heredado en vida, una muy importante fortuna, a todas las sus descendientes, Camila Salas se mostró sorprendida ante esta noticia; incluso, aseguró desconocer cualquier dato al respecto porque en su familia no se ha hecho mención alguna.

“La verdad no tenía idea y no tengo información de nada de eso”, mencionó. “No tengo idea ni que cifra es, ni que dice el artículo. Supongo que choqueó un poco a la gente. Pero, hasta ahorita no ha sido ningún tipo de tema [familiar]; puede que sea chisme”.