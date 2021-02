Close

Hermana de Mariah Carey interpone demanda en contra de la cantante por daño emocional Alison, la hermana de Mariah Carey, la está demandando por $1.25 millones. Esta es la razón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alison, hermana de la cantante Mariah Carey la demanda por $1.25 millones por supuesto "estrés emocional". Alison, de 59 años, alega que su famosa hermana, de 50, intencionalmente la hirió al incluir varias anécdotas en su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, publicada en el 2020. Documentos legales obtenidos por PEOPLE alegan que Alison recayó en el alcoholismo y se vio muy afectada emocionalmente tras leer partes del libro. La demandante cita un capítulo en el libro de Mariah Carey, donde la cantante acusa a su hermana mayor de tratar de prostituirla y de lanzarle "una taza de té hirviendo" encima, lo cual Alison niega. Los documentos legales detallan que Alison fue diagnosticada con estrés postraumático, ansiedad y depresión y ha tenido que someterse a terapia para lidiar con el "horrible abuso" que enfrentó cuando era menor de edad. Alison alega que su madre la forzaba a participar en "rituales satánicos" en medio de la noche y ha denunciado que su madre permitió que ella fuera abusada sexualmente cuando era una niña. En la nueva demanda contra Mariah Carey, Alison argumenta que la cantante usó "su estatus como figura pública" para atacar y humillar a su hermana pobre. Image zoom Credit: (Dia Dipasupil/Getty Images) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Alison dice que ya los abogados de Mariah Carey están al tanto de la demanda y "no han recibido respuesta" aún. El documento, firmado por Alison Carey, describe a la cantante como una persona "sin corazón, cruel y vengativa". Mariah Carey aún no ha reaccionado públicamente a la noticia.

