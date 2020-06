Hermana de Julián Gil reacciona ante la nueva demanda de Marjorie de Sousa contra el actor Hermana de Julián Gil asegura que Marjorie de Sousa no descansará hasta lograr su objetivo de alejar al niño de su padre para siempre. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una demanda que pretende quitarle la patria potestad de su hijo Matías ha sido interpuesta contra Julián Gil por parte de Marjorie de Sousa, según dio a conocer el propio actor. Ahora, Patricia Ramosco, hermana del protagonista de la película Jesús de Nazareth, reacciona ante esta situación y arremete contra la madre de su sobrino. Image zoom “La nueva demanda de Marjorie de Sousa contra el padre de su hijo, después que ha dicho innumerables veces que no haría nada por separarlo de él o para que Matías no tuviera a su papá”, explicó Ramosco, en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Hay un montón de evidencias de eso", agregó. Esta demanda, que está en los tribunales ahora mismo, es una demanda por la pérdida de la patria potestad. Esta [y la mostró]”. RELACIONADO: Julián Gil debuta como reguetonero con un tema alusivo al coronavirus Image zoom Julián Gil Mezcalent La mujer advierte que lo único que busca la actriz es alejar al niño de su familia y asegura que logrará su objetivo porque cuenta con recursos poco honestos que le dan ventaja con respecto a su hermano. “Ella no piensa en su hijo. En lo último que piensa es en su hijo”, advirtió. “Lo va a ganar porque tiene el manejo de influencias. Tiene la corrupción de su lado. Tiene el poder adquisitivo porque tiene padrinos. Ella va a ganar como ha ganado, prácticamente, todo lo que ha pedido”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Julián Gil reveló que a partir de ahora su hermana llevará una bitácora del conflicto. “Desde hoy, mi hermana [Patricia Ramosco] va a escribir un diario, donde diariamente o cada dos, tres días vamos a poner cada uno de los hechos como fueron, porque a la gente se le olvida. Y lo vamos a documentar con papeles, con videos, con entrevistas, con testimonios de la señora”, advirtió Gil en la misma red social. “Pero mi hermana y mi familia van a procurar que Mati, en su momento, tenga su historia, la historia de nosotros” .

