"Digna de lástima". La hermana de Julián Gil arremete contra la faceta musical de Marjorie de Sousa Patricia Ramosco no ha podido evitar quedarse callada y ha opinado de forma abierta y no precisamente bien sobre el nuevo video musical de la actriz y cantante venezolana. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana Marjorie de Sousa presentaba ilusionada su nueva aventura musical, el video musical de "Equivocada", la exitosa canción de Thalía que la venezolana ha homenajeado con su versión más personal. La acogida en Youtube fue impresionante y en menos de un día ya supera las 30 mil visualizaciones. Aunque a muchos les ha encantado y aplauden el coraje de la también cantante por lanzarse a hacer lo que tanto le gusta, también ha tenido sus críticas. Entre sus detractores no podía faltar Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, quien ha tenido unas palabras no precisamente agradables para esta nueva iniciativa. "Digna de lástima", escribió junto al video. Pero eso no fue todo, también capturó un momento de la letra que publicó en su perfil de Instagram donde manda un mensaje a Marjorie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La parte de la letra que Patty publicó dice: "Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver". A lo que ella le respondió: "Gracias por recordárnoslo, siempre lo hemos sabido...". Un juego de palabras con el que deja clara su posición con respecto a su sobrino Matías y el absoluto apoyo a su hermano Julián quien, por ahora, no ha hecho referencia alguna a esta faceta musical de su ex. La guerra entre ambos sigue más viva que nunca y Patricia no está dispuesta a pasar por alto nada que considere injusto y haga daño a su hermano. Siempre ha sido su defensora y lo seguirá siendo hasta que todo pase.

Close Share options

Close View image "Digna de lástima". La hermana de Julián Gil arremete contra la faceta musical de Marjorie de Sousa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.