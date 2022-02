Hermana de Jennifer López hace un sorprendente cambio en su vida profesional Lynda López, hermana de Jennifer López, sorprendió con un anuncio relacionado con su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras que la carrera de Jennifer López continúa en ascenso acaparando los titulares de programas y revistas por su nueva película Marry Me al lado del colombiano Maluma, su hermana menor, Lynda López ha decidido alejarse de los medios de comunicación. De acuerdo a reportes, la locutora abandonó este jueves su puesto en la estación WCBS 880 de Nueva York para perseguir otros sueños profesionales y personales. "[Renunció] para perseguir una oportunidad de 'una vez en la vida', fuera de los medios y las noticias", informó el director de noticias de la estación, Tim Scheld, a sus colegas a través de un correo electrónico, según PageSix. "Debido a una variedad de razones, Lynda no puede hablar de sus planes aún. La buena noticia es que no puede esperar a regresar a la sala de redacción de la 880". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lynda López Lynda López | Credit: Lynda López/WCBS880/Instagram Las razones de su renuncia aún se desconocen, pero Scheld le deseó suerte a la comunicadora. "Le deseamos a nuestra amiga y colega lo mejor en su nueva asignación y confío en que se mantendrá en contacto con nosotros", escribió en el anuncio. López se unió a la estación en el 2009 y estuvo ahí hasta el 2016, cuando la abandonó para ingresar a las filas de ABC. Sin embargo, durante el 2020, regresó a la cadena para reemplazar al presentador Pat Farnack tras su retiro. "Estoy muy emocionada de regresar a la WCBS 880 como la presentadora de noticias del mediodía y continuar mi carrera de locutora en una gran ciudad", dijo López en su momento. "La WCBS 880 es la fuente confiable de noticias e información en Nueva York y sirve como una casa de confianza para sus radioescuchas, y estoy orgullosa de formar parte de ella nuevamente". Por el momento, López ha guardado el secreto de su próxima aventura laboral.

