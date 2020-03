Cuñada de George Clooney criticada por vender mascarillas contra coronavirus a $33 Tala Alamuddin, hermana de Amal Clooney, ha sido blanco de las críticas por vender tapabocas a $33 dólares y fundas para desinfectate de manos a $55. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras el mundo se adapta a los vertiginosos cambios que ha traído el coronavirus en la vida cotidiana del planeta, las redes se inundan de productos -algunos falsos, otros no- que supuestamente ayudarían a mantener a raya al temible COVID-19. Entre esta marea de ofertas ha destacado la línea de mascarillas 'fashion' que Tala Alamuddin, cuñada de George Clooney y hermana de Amal Alamuddin, ha lanzado al mercado y que le ha valido severas críticas por su costo: $33 por pieza. "Le Masque", como se ha nombrado a la colección, están disponibles en el sitio de la empresaria de 47 años donde comercializa su marca Totally TALA. Fabricadas en tallas para niños, medianas y grandes, se ofrecen en estampado de camuflaje, denim y leopardo. La colección también incluye una funda para cargar el desinfectante de manos que viene en una docena de colores y que se cuesta (¡gulp!) $55 por pieza. "Afrontémoslo juntos", exclamó la bella Tala en un post de hace una semana. "En un mundo impredecible, donde combatir los elementos es una preocupación cotidiana, te ayudamos con Le Masque, específicamente diseñada para ofrecer comodidad con estilo". La doña añadió que las ganancias de Le Masque se donarían a la Cruz Roja de Singapur para aquellos "afectados directamente por el coronavirus". Pero las redes no la han perdonado. "No [ofreces] beneficios médicos. no ofreces protección. Baratijas de mal gusto y que claramente haces por el $$$$$. Algunas personas me dan asco y sus intentos por ganar dinero con la crisis", apuntó indignado un usuario de Twitter. "Qué increíblemente decepcionante: robar con tapabocas médicas (tu #LeMasque) NO REÚNE estándares médicos de ningún tipo. Yo espero más de una mujer de negocios que tiene a una abogada reconocida a nivel mundial como tu hermana. Deja de aprovecharte de la pandemia global y HAZLO MEJOR", fustigó una usuaria de Instagram. La colección incluye tallas para toda la familia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alamuddin ha tenido que salir a defenderse y hablando con PageSix explicó: "Cuando escuché que no había mascarillas ni papel de baño pensé: 'No puedo hacer papel de baño, pero puedo hacer mascarillas'. Y simplemente estaba tratando de hacer todo lo que podía". Sobre el tema de que las mascarillas no son médicamente fabricadas o certificadas, la residente en Singapur insistió que quedan "bien ajustadas". "Esto es mejor que nada. Yo solo quería llevar un poquito de alegría y hacer algo bueno en medio de tanta miseria. Quiero ayudar". Advertisement

