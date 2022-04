¡Hermana de Cristiano Ronaldo y su conmovedor mensaje al futbolista tras la muerte de su hijo! Con el corazón roto, Katia Aveiro recordó también la muerte de su padre en este texto que nos sacó las lágrimas. Así reaccionaron las celebridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tan pronto Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, compartieran la devastadora noticia de que uno de los gemelos que esperaban, el varón, había fallecido, el mundo se volcó en demostrar apoyo y consuelo a la pareja ante el terrible momento que estaban viviendo: muchas celebridades internacionales pasaron por su muro para darles sus condolencias, como por ejemplo Pierce Morgan, pero el mensaje de Katia Aveiro, hermana de Ronaldo conquistó a las redes por su tono íntimo y conmovedor. "Te amo y mi corazón está contigo allá", comenzó la hermana de uno de los futbolistas más famosos del mundo con el corazón en la mano. "Que Dios te cuide y fortalezca cada más tu camino. Nuestro ángel ya está en el regazo de papá", dijo recordando la muerte de su padre, Dinis, quien falleció a causa de una insuficiencia hepática en el pasado 2005. "Y nuestra pequeña está ahí firme y fuerte y llena de salud y nos va a demostrar cada día que solo importa el amor", reflexionó enfocándose en regalar un mensaje de esperanza a su hermano en sus momentos más difíciles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es con profunda tristeza que anunciamos que nuestro bebé ha fallecido", revelaban momentos antes Cristiano y Georgina. "Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir" y añadió: "Solo el nacimiento de nuestra niña nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", dijo con el alma rota ante los acontecimientos. Piers Morgan fue uno de los famosos que antes envió sus condolencias: "Noticias devastadoras. Mi más sentido pésame para ti y toda tu familia", escribió adjuntando un emoji llorando a lágrima viva.

