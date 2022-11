¿Nuevo desprecio? Le preguntan a la hermana de Cristiano Ronaldo sobre Georgina Rodríguez y se ríe a carcajadas Elma Aveiro aviva la controversia sobre su supuesta mala relación con la modelo nacida en Argentina con sorprendente respuesta, luego lanza un zarpazo en la red. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo y su hermana Elma Aveira Credit: IG: Elma Aveira Es una de las leyendas del fútbol y uno de los jugadores de fútbol más famosos del siglo. Tiene decenas de millones de seguidores en las redes sociales y montañas de dinero en el banco. Por eso cada detalle sobre la vida personal de Cristiano Ronaldo se convierte en noticia para quienes lo han seguido durante sus 25 años de brillante carrera. Tal es el caso de la entrevista que ha concedido recientemente Elma Aveiro, hermana del jugador y prometido de la modelo nacida en Argentina Georgina Rodríguez, quien contó sorprendentes intimidades y de paso avivó la polémica sobre la supuesta mala relación que habría entre ella y la modelo española. Interrogada por el reconocido periodista portugués Manuel Luís Goucha, Aveiro se desahogó y contó intimidades sobre la relación con su hermano, la infancia que vivieron en su natal Portugal y el hecho de que ella nunca "ha amado a un hombre". Pero la verdadera bomba vino cuando a la empresaria de belleza le tocó responder a la pregunta del millón: "¿A usted, le gusta Georgina?", inquirió el anfitrión. La empresaria y organizadora de Madeira Fashion Designers, en Oporto, respondió con una sonora carcajada que lo dijo todo. En redes los fans reaccionaron con fuerza a lo que ella ha respondido con otro zarpazo: "Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren", según recoge el comentario el diario español ABC. "Nunca pensé en mi vida estar conversando con este gran señor", exclamó por medio de sus redes Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, al compartir esta imagen de su charla con el periodista Manuel Luís Goucha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El velado comentario de la hermana del CR7 no haría más que avivar la polémica sobre la relación entre ella y la madre de dos hijos. Especialmente después de lo ocurrido el pasado mes de julio cuando Aveiro tuvo un gesto que muchos interpretaron como un desprecio en contra de Georgina. Al organizar el Madeira Fashion Designers, en el hotel Pestana, propiedad de su hermano, Elma tuvo a bien convocar a Merche Romero, exnovia del futbolista, como invitada especial y maestra de ceremonias del evento de moda. La invitación sucedía en uno de los puntos más bajos en la vida personal del futbolista y la modelo quienes acababan de perder a uno de los mellizos que esperaban.

