La hermana de Anuel AA no pierde las esperanzas de que vuelva con Karol G: "Me encantaría" Muchos son los que extrañan los tiempos de Anuel AA con La Bichota, incluso la hermana del cantante puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadie duda de que la relación que tenían Karol G y Anuel AA era envidiable. Incluso ahora que el boricua ha tiene un nuevo amor, muchos son los que extrañan los tiempos con La Bichota. Pero no solo los fans, sino también Jennifer Gazmey Santiago, la hermana de Anuel, a quien todos conocen como Jliany, siente cierta nostalgia por la relación que tuvo su hermano con la colombiana, y la cual describió como "única". "Su relación era única, porque ellos se adoran", dijo Jliany en declaraciones a Lo+trending (RCN). Hasta el día de hoy la hermana de Anuel tiene la mejor opinión de Karol G, y no pierde las esperanzas de verlos juntos nuevamente. "Es una excelente persona, la respeto mucho, la adoro, la quiero muchísimo", dijo. "De verdad que ella es superhumilde y tiene el respeto y cariño de toda mi familia desde la primera vez que la conocimos". Sobre la posibilidad de que la expareja pudiera reencontrarse en el futuro, Jliany expresó: "A mí me encantaría porque ellos se llevan superbien. Pero nada, Dios tiene propósitos siempre y si está en el destino que se vuelvan a juntar, así será". También declaró que sería un honor el poder colaborar musicalmente con su excuñada. "Eso sería un orgullo para mí, sería magnífico", aseguró. Después de poner pausa a una relación de tres años, Anuel dice estar enamorado de su nueva novia Yailín, a quien recientemente le regaló el anillo de compromiso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Karol G no se ha expresado sobre la relación de su ex, hace unos días estrenó su tema "Mami", junto a Becky G, que todos han asumido como un mensaje directo al boricua. "Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí", dice la letra. "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico".

