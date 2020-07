Herederos de Juan Gabriel buscan recuperar cuadro de Diego Rivera valuado en varios millones de dólares Se da a conocer la situación de un cuadro de Diego Rivera que es propiedad de los herederos de Juan Gabriel y no han podido recuperar. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reconocida actriz mexicana María Félix tenía su retrato, pintado por Diego Rivera, que le regaló a Juan Gabriel. Con el fin de evitar que el cuadro sufriera algún daño, el cantante lo dejó bajo el resguardo del político mexicano César Duarte. Sin embargo, hace unos días, este último fue detenido por las autoridades acusado de varios cargos e incautados sus bienes; por ello, los herederos de el Divo de Juárez buscan recuperar dicha obra. “[Juan Gabriel] lo tuvo en su casa de Malibú, lo tuvo en su casa de Las Vegas y acabó en San Miguel de Allende [México]”, explicó Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “El cuadro fue tomado en San Miguel, lo llevaron a un aeropuerto cercano, de ese aeropuerto se trasladó a Ciudad Juárez y se le dejó, al parecer, al gobernador César Duarte en resguardo”. RELACIONADO: Aparece nueva propiedad de Juan Gabriel que no quiere ser regresada a herederos Image zoom Photo¬¨¬©2014: ZUMAPRESS/The Grosby Group Cuando el iniciaron el proceso de recuperación, los representantes legales del intérprete de “Hasta que te conocí” no tuvieron éxito. Consideran que este en un buen momento para rescatarlo tras la confirmación de que sí se encuentra entre las propiedades incautadas. “Los acercamientos que tuvimos para ver de qué manera nos lo iban a devolver, o si nos lo podían devolver, bajo qué circunstancias, no se lograron durante todo este tiempo”, agregó. “Ahora, que se da la situación de que el exgobernador está detenido, es un buen momento para aprovechar [y recuperarlo]”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por tratarse de una obra de uno de los pintores más importantes de México tiene un valor considerable de varios millones de pesos. Ahora, se hará una denuncia ante las autoridades federales para que sea devuelta a los herederos. “Al ser un retrato y no un cuadro habitual o espontáneo del maestro Rivera, no tienen el mismo valor. El avalúo que se hace en función a los autorretratos es menor”, explicó. “Un estimado podría oscilar entre cinco y siete millones de dólares”.

