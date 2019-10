Así luce ahora el pequeño protagonista de la película E.T. By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Universal/Getty Images El actor Henry Thomas, que saltó al estrellato cuando la película del extraterrestre se convirtió en un fenómeno taquillero, fue arrestado recientemente en Oregon por supuestamente conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. Empezar galería Henry Thomas Image zoom Universal/Getty Images El actor dio vida a Elliott, el gran amigo terrícola de E.T, en la popular película de los ochenta que se convirtió en un fenómeno cultural. Advertisement Advertisement Qué ha estado haciendo Image zoom Washington County Sheriff’s Office via Getty Images El actor de 48 años fue arrestado en Tualatin, Oregon, tras ser encontrado por la policía durmiendo en su vehículo. Posteriormente se le imputaron cargos menores por conducir bajo la influencia de drogas/alcohol. Su carrera Image zoom time Life Pictures/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images Comenzó a actuar a una temprana edad y su primera película fue en 1981, Raggedy Man. Advertisement Más papeles Image zoom julio donoso/Sygma via Getty Images Tras su gran éxito con E.T., Thomas siguió apareciendo en muchas películas y series de televisión, aunque en ninguna se acercó a la popularidad alcanzada por la película dirigida por Steven Spielberg. Como cantante Image zoom Paul Harris/Getty Images Escribió canciones y tocó la guitarra para la banda The Blue Heelers de San Antonio, TX, en los noventas. Una reunión Image zoom Gregg DeGuire/WireImage Para el aniversario de la película E.T.: The Extra-Terrestrial en 2002 se reunió con el director Steven Spielberg y uno de sus coprotagonista, Drew Barrymore. Advertisement Advertisement Advertisement Su vida personal Image zoom M. Brown/Getty Images El actor se ha casado tres veces y tiene tres hijos. La maldición de las estrellas infantiles Image zoom Jesse Grant/WireImage Contó una vez que la razón por la que no cayó en la maldición del actor infantil de drogarse y salir de juegar fue que no quiso formar parte del mundillo de Hollywood. Su proyecto más reciente Image zoom Rodin Eckenroth/Getty Images Protagoniza la serie Stargirl, que se estrena el próximo año. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Así luce ahora el pequeño protagonista de la película E.T.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.