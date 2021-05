EXCLUSIVA: El bachatero Henry Santos revela su secreto para un matrimonio feliz El exintegrante del grupo Aventura contó cómo logra balancear su vida profesional y familiar. ¿Tendrá otro hijo? ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Henry Santos, exintegrante del grupo Aventura, reveló cuál es el secreto para mantener un balance entre la carrera profesional y la relación con su esposa Gisselle Méndez y sus dos hijos. En una entrevista en exclusiva para el programa People VIP en la cuenta de Facebook de People en Español, el bachatero opinó que para lograr un matrimonio exitoso y feliz es esencial que la pareja esté siempre junta. "Yo creo que el éxito de tener una familia es mantenerte siempre con ella. Gracias a Dios ellos están conmigo siempre. Yo tengo la particularidad que donde quiera que voy, ellos vienen conmigo; mi niño nunca se ha despegado de mí desde la concepción hasta hoy, gracias a Dios", dijo. Henry Santos Credit: Cortesía - Henry Santos "Creo que esa ha sido la base de mi felicidad completa: estar rodeado siempre de personas que me aman, que me apoyan y me mantienen los pies sobre la tierra porque todo lo hago, lo hago por amor a mi familia", agregó el intérprete de 41 años. Sobre su nuevo álbum titulado Friends & Legends, contó que está repleto de colaboraciones con pilares de la bachata como Anthony Santos, Luis Vargas y que también incluye otros géneros, como la salsa y hasta merengue típico. "Estamos en la era de las colaboraciones", dijo. "Tengo el honor de tener las leyendas con las que yo crecí, que eran mis ídolos y que aceptaron hacer una canción escrita por mí, esto para mí ha sido lo máximo, un éxito ya", confesó. ¿Han pensado tú y tu esposa agrandar la familia? Sí lo he pensado, incluso tuve un pedido de parte de mi hijo Gian que ya quería otro hermanito. Mi esposa y yo estamos pensándolo. ¿Si tu vida fuera una canción, qué título le pondrías? Amor libre. Creo que el amor sin libertad no es nada, hay que tener mucho respeto y tener sus límites, pero sobretodo tener la libertad de ser tú, ser quien eres y que te amen auténticamente como eres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Si no estuvieras haciendo música, cuál crees que sería tu ocupación? Quizás actor. Soy muy fanático de las series, de películas y creo que tengo una buena venita de ser actor, pero para eso hay que dedicarle tiempo como todo en la vida, uno tiene que prepararse bien; tomé clases de actuación y me entusiasmé, pero toma mucho tiempo para yo poder hacer música que es lo que me apasiona primordialmente.

