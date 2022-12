Superman cambia de actor: ya no será más Henry Cavill Tras casi una década dando vida al hombre de acero, el actor Henry Cavill reveló que deberá colgar la capa del superhéroe por decisión de los productores responsables de la saga de Superman. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los días de superhéroe con capa han llegado a su fin para Henry Cavill. El actor reveló que ya no se pondrá el traje de Superman cuando el hombre de acero regreso a los cines. "Son noticias tristes", anunció en su cuenta de Instagram el inglés de 39 años, tras una reunión con los ejecutivos de la productora DC Studios. "Después de todo, no regresaré como Superman". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Henry Cavill 20th Century Studio's "Avatar 2: The Way Of Water" U.S. Premiere - Arrivals Henry Cavill | Credit: Photo by Frazer Harrison/WireImage El actor explicó que los directivos habían tomado la inesperada decisión a poco más de un mes de pedirle que anunciara su regreso a la pantalla en una nueva entrega de las aventuras del superhéroe de la capa roja. Cavill, quien lleva casi una década encarnando al hombre de acero, señaló que lo que le ha sucedido es parte del mundo del cine, por lo que envió sus mejores deseos a los futuros protagonistas. "Luego de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de mi contratación, esta noticia no es fácil, pero así es la vida", expresó. "El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. [Los responsables de DC Studios] James [Gunn] y Peter [Safran] tienen un nuevo universo por construir. Les deseo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas". Henry Cavill "Batman v Superman: Dawn Of Justice" Beijing Press Conference Henry Cavill | Credit: Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images El actor aprovechó para agradecer a sus seguidores y recordarles que el superhéroe no desaparecerá. "Superman aún existe. Todo lo que defiende aún existe, y los ejemplos que nos ha puesto ¡aún están ahí!", expresó. "Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa jamás pasará". Gunn, el presidente del estudio, anunció en su cuenta de Twitter que revelará más detalles sobre el nuevo rostro del superhéroe a principios de año, ya que la nueva cinta se enfocará en la etapa juvenil del personaje, reportó People.

