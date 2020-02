Se confirma que el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant no tenía permiso para volar con niebla Así lo aseguran las autoridades. Aunque todavía se está investigando la causa del accidente, el día en que ocurrió el cielo estaba muy nublado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las noticias sobre el fatídico accidente de Kobe Bryant siguen saliendo a la luz días después del terrible desenlace. Según reporta NBC News la compañía propietaria de la aeronave, Island Express Helicopters, no contaba con el permiso para viajar bajo condiciones meteorológicas adversas. El día en que el jugador de baloncesto y el resto de tripulantes viajaron en dicho transporte no era el más adecuado para hacerlo debido a la fuerte niebla que había. También se ha informado que a pesar de que el piloto, Ara Zobayan, contaba con el permiso para pilotar el helicóptero, no cumplió con una de las reglas clave, volar bajo ese temporal. Su licencia era solo para días con condiciones temporales buenas. Y no se cumplió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El piloto ha de contar con al menos tres millas de visibilidad y con nubes a no menos de mil pies, como parece que no era el caso. Desde la torre de control advirtieron de que se estaba volando demasiado bajo. Aunque por el momento se siguen estudiando las causas exactas que llevaron al helicóptero a fallar de esa manera y provocar una gran catástrofe, este dato añade más luz al caso. Los homenajes a Kobe continúan llevándose a cabo, siendo especialmente relevante el de su equipo y sus compañeros de Los Ángeles Lakers el pasado viernes. Advertisement

