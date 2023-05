Helen Ochoa rompe a llorar en Top Chef VIP hablando de distanciamiento con su madre A pocos días de celebrar el Día de las Madres, la cantante Helen Ochoa rompe a llorar en el reality show Top Chef VIP de Telemundo al hablar de su mamá, con quien quiere reconciliarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Helen Ochoa no pudo aguantar el llanto al hablar de su madre en Top Chef VIP. Ante las cámaras del reality show de Telemundo, la cantante mexicana rompió a llorar al hablar de un distanciamiento con su mamá. A pocos días de celebrar el Día de las Madres, habló de su deseo de reconciliarse con ella. "Para mi Mamá, simplemente GRACIAS. ¡Te amo!", escribió la artista en Instagram. "Y también felicidades a todas las mamitas de este mundo, ya sea las Mamá-Papás, Mamá-Tía's, Mamá-Abuelas, y Mamá-Hermanas. A todas les mando un abrazo quiebra huesos. ¡Son unas Guerreras!", añadió Ochoa junto a un video del programa, donde manda un conmovedor mensaje a su madre. "Ella sabe que yo la amo, y que siempre, como ella me dijo 'aquí está mi corazón'", dijo Ochoa en el programa, ante los jueces y el resto de los concursantes. "Antes de venir al programa nos distanciamos un poquito", confesó, sin contar las razones. Helen Ochoa Credit: Michael Buckner/Variety/Penske Media via Getty Images "Es la primera vez que nos pasa eso porque somos muy unidas. Mi mamá no es la persona perfecta, pero ha hecho todo por ser la madre ideal, por ser la mamá que nos saca adelante", reveló. "Yo tengo la mejor mamá del mundo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras mostrar su vulnerabilidad, sus seguidores la llenaron de comentarios de apoyo y la llenaron de amor. Esperamos que sus palabras lleguen al corazón de su madre y pronto se reconcilien.

