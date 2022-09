Arrestan a un popular youtuber mexicano por la muerte de 6 personas El joven influencer Heisenwolf, conocido por sus vídeos críticos con la sociedad mexicana, ha sido acusado de ser el responsable de un accidente de auto en el que murieron al menos seis personas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El joven youtuber conocido como Heisenwolf se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de ser el responsable de un accidente de auto en el que perdieron la vida por lo menos seis personas. El mexicano de 26 años, cuyo canal principal de YouTube acumula más de 1.5 millones de suscriptores, fue arrestado el pasado domingo tras su ingreso a un hospital del estado de México. El youtuber manejaba aparentemente a exceso de velocidad por la carretera panamericana cuando chocó contra un taxi que se encontraba en servicio, según el diario El Universal. El conductor y dos pasajeros del vehículo comercial murieron al instante, mientras que otros tres pasajeros fueron trasladados a un hospital cercano, donde acabaron pereciendo mientras recibían atención médica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Heisenwolf Heisenwolf | Credit: Instagram/@Heisenwolf Debido a las heridas, Heisenwolf aún se encuentra en el hospital y está siendo custodiado por la policía hasta su recuperación. Deberá comparecer ante el juez el próximo 5 de octubre y responder al cargo de delito de homicidio. Sus seguidores no han pasado por alto el incidente y algunos han criticado al influencer por aparentemente haberse convertido justamente en lo que criticaba. "Es triste que una persona que hablaba acerca de lo mal que estaba la sociedad, termine siendo una persona así [igual]", escribió un seguidor en un mensaje. Heisenwolf alcanzó altos niveles de popularidad por sus videos hablando de los "otakus", "whitexicans", las "e-girls" y su "memelogía". En marzo de este año, confesó a sus seguidores que se encontraba pasando un momento difícil. "No estoy bien", dijo a través de una grabación, según El Comercio. "Sucedieron cosas en mi vida que no puedo prever y que simplemente hacen que todo sea más difícil". Por el momento, no se ha declarado sobre el incidente.

