Héctor Suárez Gomís fue detenido tras supuesta agresión a un periodista Luego de un conflicto con un youtuber llamado Vicente Serrano, Héctor Suárez Gomís tuvo que ir a tribunales para defender su caso y explica lo ocurrido. El pasado miércoles 4 de mayo de 2022, se dio a conocer que Héctor Suárez Gomís había sido detenido por la supuesta agresión a un periodista de nombre Vicente Serrano. El actor aseguró que todo se trató de un hostigamiento voluntario por parte del youtuber para causar controversia porque tienen un conflicto de antaño porque intentó robarle dinero cuando lo contrató para dar unas funciones de su monólogo El pelón en los tiempos del cólera. De acuerdo con el relato del también conductor de televisión, todo ocurrió cuando se encontraba comiendo en un restaurante de la Ciudad de México. "Con el antecedente, esto es una provocación y lo mandé al demonio, literalmente a la mierda. Se fue a la mesa de al lado y nos hicimos de palabras y en una de esas me paré, y lo fui a encarar. Me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera y eso me dio mucho coraje", relató Suárez Gomís en el programa mexicano de radio a cargo de Joaquín López Dóriga (Radio Fórmula). En intérprete de Luis Casas en la teleserie 100 días para enamorarnos continuó señalando que la presunta víctima "dice que le estrellé los lentes en la cara"; lo cual, negó. "Está exagerando y está mintiendo para que entonces coincida su declaración de que hubo una agresión física. Lo único que hice fue jalarle los lentes rápido y ya. Hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que estoy diciendo", advirtió. Héctor Suárez Gomís Credit: Victor Chavez/WireImage Como Serrano es un periodista que apoya al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el actor le llamó "periodista domesticado". Este último volvió a provocarlo. "No estoy aplaudiendo lo que hice; no estoy diciendo que estuvo bien haberme levantado, encararlo y quitarte los lentes, por supuesto que no. Estoy respondiendo a una serie de ataques que viene de hacer muchísimo tiempo", aseguró. "Buscaba denunciarme escudándose en 'soy periodista'", agregó. "Salió del lugar y empezó a hacer todo este escándalo". Ante el conflicto, llegaron elementos de seguridad. Héctor Suárez Gomís aceptó que los policías lo detuvieran y en los tribunales pudo aclarar su caso, debido a qué hay una serie de videos que comprueban su versión, según aseguró. De hecho, Vicente Serrano ya aceptó públicamente que fue el primero en acercarme a su mesa, aunque hizo otras denuncias civiles en contra de su supuesto victimario, quien no sería su defensa pública.

