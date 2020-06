Este fue el último video en Tik Tok que dejó Héctor Suárez poco antes de morir El recordado actor nos brindó esta cómica grabación en la famosa plataforma antes de marcharse y su contenido ya se ha hecho viral. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este martes, 2 de junio, nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento del reconocido actor Héctor Suárez a través de un sentido mensaje de su hijo en su perfil de Instagram. El también comediante mexicano nos decía adiós a los 81 años en los que ha derrochado sentido del humor, fuerza y mucho coraje para enfrentar todos los obstáculos de su vida, como el cáncer. Sus ganas de vivir quedaron demostradas en su último video de Tik Tok, plataforma en la que tenía su perfil y desde donde nos regaló esta divertidísima interpretación poco antes de marcharse. Una prueba de su amor por la vida y energía positiva ante la adversidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A juzgar por las entretenidas imágenes en las que no se percibe deterioro alguno, Héctor estaba en plena forma y con su particular carácter. Las imágenes no han tardado mucho en hacerse virales por su ingenioso contenido y el chiste de Héctor. Una última broma que demuestra el amor y el humor con el que vivió. Su hijo, Héctor Suárez Gomis, conmovió también a sus seguidores mostrando un video de su nieto frente a un altar meditando y pidiendo por el primer actor. "Conviértete en luz, abuelo", dijo el pequeño con una mirada y voz angelical. Un hermoso mensaje al que nos unimos. Buen viaje y gracias por tantas risas.

