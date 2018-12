El actor Héctor Soberón responde a Michelle Vieth y le da una advertencia a la también actriz

Tras los comentarios en su contra por parte de su exesposa Michelle Vieth, Héctor Soberón ha decidido defenderse públicamente de un asunto que considera “bastante delicado”.

“Las recientes declaraciones de esta señora [Michelle Vieth], sigue sacando provecho de una situación incómoda y de la cual se me responsabilizó”, explicó Soberón en un video que hizo llegar al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Han pasado casi quince años en los que he sido amenazado, acusado, señalado, juzgado y sentenciado por algunos ante la opinión pública”.

El actor advierte que la protagonista de la telenovela Mi pequeña traviesa está dando información falsa e involucrando a terceros injustamente.

“En todo este tiempo he evitado hablar, responder y/o aclarar por respeto a no enlodar o denigrar la imagen de una mujer que, en su momento, fue mi pareja”, agregó. “Lo peor es que después de tanto tiempo sigue reviviendo algo que, según ella, le hizo mucho daño y de lo cual ha dicho en muchas ocasiones que no hablará del tema y aun así sigue haciéndolo, pero también mintiendo, dando fechas y datos que no coinciden”.

Héctor Soberón quiere cerrar para siempre este capítulo y asegura que si hablara Michelle Vieth quedaría muy mal parada, asegura que la actriz “bien sabe que no soy culpable”.

“Por respeto a los hijos, pero, sobretodo, a mi familia, a quien más amo por sobre todas las cosas, no hablaré más al respecto y yo sí lo he cumplido. Ya superé este evento que me hizo tocar fondo por mucho tiempo”, enfatizó. “Sabe muy bien cómo sucedieron las cosas y si confieso todos los secretos de alcoba la única perjudicada sería ella y, además, no puedo permitirme involucrar a otras personas porque no se lo merecen. Así como yo tampoco me lo merezco”.