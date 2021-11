Héctor Soberón responde a acusaciones de Michelle Vieth sobre video escándalo: "Tengo que ponerle un alto" Tras las nuevas declaraciones de Michelle Vieth acusado nuevamente a Héctor Soberón de haber filtrado un video íntimo de ella, el actor reacciona de manera contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Michelle Vieth acusó, de manera directa, a Héctor Soberón de haber filtrado el video íntimo que tanto la ha dañado. Ante ello, el actor alzó la voz para desmentir nuevamente esta versión, que según menciona está dañando también a su familia. "Se metieron con mi esposa, la insultaron en Instagram. Dije 'ya estuvo suave, tengo que ponerle un alto', pero con hechos y lo estoy demostrando", aclaró al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Cuando esto empezó hace 20 años, la defendí ¿por qué seguir con esto?", mencionó. "Tiene hijos, hijas. Aquí lastima a mis hijas, a mi mujer. Esto no me pone mal con mi mujer, al contrario, nos une más". El intérprete de Martín Santillana en el melodrama Pasión prohibida mencionó y presentó pruebas que lo deslindan de estas acusaciones. "Dice que tenía 16 años, nació en el 79, para 1997, cuando salió la telenovela Mi pequeña traviesa son 18 años [de edad]; primera mentira. El video se lo hace con una persona, no sé con quién, siempre lo he dicho que no soy yo, y a las pruebas me remito. En esa época estaba operado, ella estaba en una relación con un güey [hombre] de Acapulco", relató. "Tengo la peor parte: soy el hombre. Y la presunción de inocencia no existe en México y no ha existido conmigo", agregó. "No hablo, me defiendo con hechos, no con palabras". Michelle Vieth y Héctor Soberón Credit: Mezcalent.com; Alexander Tamargo/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Héctor Soberón confesó que está cansado de esta situación que es Michelle Vieth quien la pone en el ojo público. "Ya son dos décadas de linchamiento social, donde he tenido que sufrir muchas vejaciones, insultos, amenazas y demás", dijo. "Hoy por hoy, estoy muy tranquilo, muy relajado. La señora [Michelle Vieth] se ha decidido a decir que no quiere hablar del tema, sin embargo lo sigue diciendo. Es un patrón de conducta, hace cuatro años lo mencionó y así ha seguido", comentó. "No le guardo rencor a nadie. No puedo hablar mal de ella, porque al final fue mi mujer y si habló mal de ella, voy a hablar mal de mí".

