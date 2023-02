Héctor Soberón reacciona a demanda por video íntimo de Michelle Vieth: "No he hecho nada" Tras darse a conocer que Michelle Vieth tomará acciones legales en contra de su ex Héctor Soberón porque lo señala de haber filtrado un video íntimo de ella, el actor se pronuncia de manera enfática. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 22 de febrero de 2023, Michelle Vieth dio a conocer que llevará a cabo un procedimiento legal en contra de su exmarido Héctor Soberón debido a que lo señala de haber filtrado un video íntimo hace 18 años. Ante ello, el actor no dudó en pronunciarse y reiterar su inocencia ante esta acusación. "Ya lleva 20 años con este tema y en varias ocasiones ha dicho que no tiene cómo comprobar lo dicho ¿y aún así quiere tomar acciones legales?", advirtió Soberón al diario mexicano El Universal. "No he hecho nada y a las pruebas me remito". El famoso, quien otras ocasiones ha mencionado que esta situación le ha traído graves consecuencias a nivel personal y profesional, asegura que desde que se llevó a cabo la separación ha recibido agresiones verbales por parte de la protagonista de la telenovela Mi pequeña traviesa. "En un divorcio mucha gente se insulta y en este caso, ella sólo lo ha hecho y yo me he quedado callado y así seguiré", enfatizó. "No me interesa dar nada de qué hablar". Hector Soberon y Michelle Vieth Hector Soberon y Michelle Vieth | Credit: Clearshot/The Grosby; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Michelle Vieth asegura que ha tomado esta decisión porque ahora es posible realizar un procedimiento jurídico; además, ya no tiene miedo de hacerlo cómo ocurrió cuando ocurrió el hecho. "El poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales, por tener esa exposición, que en otros países si existen las leyes. Cuando sucedió en mi caso el internet no era legislable, pero hoy en día ha habido muchas reformas", mencionó. Héctor Soberón en diversas ocasiones ha pedido que ese caso se cierre porque lo ha perjudicado mucho; sin embargo, esta acusación legal es una forma de revivir el tema.

