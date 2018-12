El actor Héctor Soberón se pronuncia sobre las acusaciones que ha lanzado Michelle Vieth en su contra

Michelle Vieth anunció un documental donde narrará su experiencia sobre el video sexual que protagonizó, supuestamente, con su primer esposo, Héctor Soberón, a quien acusa de haberlo hecho público. El actor respondió y aseguró que “no he hecho nunca ningún video ni con ella ni con ninguna pareja“.

“Desde hace catorce años se ha manejado”, mencionó Soberón al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Desde entonces, he vivido un calvario. Eso me costó el trabajo, que me hayan vetado en las televisoras; que me hayan acosado, acusado. He recibido amenazas. Ante la opinión pública mi imagen está destrozada. He permitido que me denigren, que me difamen, muchas cosas. Ya superé ese trago amargo”.

Mezcalent.com; Alexander Tamargo/WireImage

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Respecto a la afirmación de Vieth, que lo acusa de haberle sido infiel con Grettell Valdez, quien incluso fue obligada por él a abortar el hijo de ambos, el actor aseguró que es otro de los inventos de la también conductora para hacerse publicidad.

“Eso no es verdad. Me da lástima que haya hecho ese tipo de comentarios y no sé ni por qué lo hizo”, aclaró. “Es un tema bastante delicado [para] que se ponga a hablar sin tener las pruebas en la mano. Ella [Michelle Vieth] sufrió, creo, la violación a su persona. No tiene el derecho de violarle eso mismo a otra persona y decirlo con esa aseveridad”.

Héctor Soberón asegura que “no me importa lo que diga la señora” y “ya le di vuelta a la página”. Sin embargo, ha considerado tomar acciones legales porque “me importa mucho lo que están sufriendo mis hijas con todo lo que está comentando”.

“El que acusa tiene la obligación de demostrar; yo he demostrado mi inocencia por mucho tiempo”, aclaró. “Soy un caballero y así voy a seguir”.