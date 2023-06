En medio de escándalos mediáticos Héctor Soberón anuncia su divorcio Tras 18 años de casado y dos hijas, Héctor Soberón da a conocer la separación definitiva de su esposa Janet Durón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por casi dos décadas, Héctor Soberón estuvo casado con Janet Durón; de dicha unión nacieron sus hijas Fátima y Luciana. A lo largo de este tiempo, el actor tuvo que lidiar con rumores de una supuesta infidelidad y un posible hijo; además, sigue siendo señalado de haber filtrado el video íntimo de Michelle Vieth que le ha traído muchos problemas a nivel personal y profesional. Parece que está situación ocasionó un desgaste en su matrimonio y ahora el famoso anunció su divorcio. "Acabo de recibir el golpe más fuerte de mi vida. Por más de 18 años, me jactaba de que tenía una estabilidad emocional y familiar, pero no es así. Pensaba que era a prueba de balas, cañones, guerras, pandemias, pero la realidad es otra", reveló Soberón en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Mi matrimonio da punto final, se terminó. ¿Qué pasó? No lo sé, a ciencia cierta no lo sé. Tal vez nos faltó un poquito más de comunicación para hablar de aquellas cosas que nos molestaban e hicimos caso omiso". El intérprete de Ulises Santander Alarcón en la telenovela Siempre tuya Acapulco, explicó las razones de su ruptura. "Después de tantos ataques mediáticos, calumnias, difamaciones, escándalos y mentiras, todo recayó en la línea más delgada y delicada que puede tener una relación que es la confianza, y sin confianza no hay nada", mencionó. Héctor Soberón Credit: Edgar Negrete/Clasos/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Héctor Soberón envió un mensaje a Janet Durón. "A mi mujer que, durante muchos años, aguantó y aguantó, te pido perdón por todo el daño ocasionado, consciente o inconsciente. Desde este momento te libero de todas las malas energías para que puedas encontrar paz y tranquilidad, pero. sobre todo, que puedas encontrar tu felicidad", expresó. "Tomaremos rumbos diferentes", continuó. "Sin embargo, estamos obligados a hacer equipo porque durante el resto de nuestras vidas vamos a seguir unidos porque tenemos algo en común que son nuestras hijas".

