¡Héctor Sandarti también es cantante! "Mi música ya está a disposición de todos" El presentador es una cajita de sorpresas. A través de sus redes ha compartido la portada del disco que lanzó siendo joven y que vuelve a estar en el mercado a disposición de todos para alegría de sus fans. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las caras y las voces más queridas del mundo de la comunicación, más concreto en la televisión. Pero antes de que se alzara como uno de los grandes de la pantalla chica, Héctor Sandarti también triunfó como cantante romántico. No, no es una broma. Ha sido el propio conductor guatemalteco quien lo ha confirmado en sus redes anunciando el lanzamiento del disco que publicó durante su juventud en su país y le lanzó a la fama. "Hace 33 años grabé mi primer y único disco en mi natal Guatemala . Mi carrera como cantante duró solo 5 años pero me permitió darme a conocer en mi país y prepararme para todo lo que vendría después", escribió junto a la portada que muestra a un Sandarti de apenas 20 primaveras. Se trata de Estamos vivos, un disco que hasta ahora era casi imposible adquirir y que ya está a disposición de todo el mundo a través de las diferentes plataformas digitales para quienes quieran escucharle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me emociona que después de tanto tiempo pueda por fin compartir con todos parte de ese material que forma parte de los recuerdos de muchos paisanos de mi generación. Los invito a ser uno de las primeras personas en escuchar mis canciones. ¡Espero sus comentarios!", expresó entusiasmado. Sandarti, que se ha mudado a una espectacular casa en Cuernavaca junto a su familia, está feliz con este nuevo proyecto y los muchos otros que están por llegar. Podcasts, canal de Youtube y, por supuesto, su trabajo para Televisa. ¡Felicidades por tantos logros!

