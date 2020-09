"El fuego llegó hasta el techo": se incendió el departamento de Héctor Sandarti La vivienda en la que el expresentador de Un nuevo día (Telemundo) y su familia se estaban hospedando durante sus vacaciones en Acapulco, México, sufrió un incendio este lunes. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti y su familia se llevaron este lunes un tremendo susto mientras disfrutaban de unas merecidas vacaciones en Acapulco, en el estado mexicano de Quintana Roo, luego de que el departamento en el que estaban hospedándose se incendiara repentinamente. El incendio, según contó el exconductor del programa matutino de Telemundo Un nuevo día a través de sus redes sociales, se originó en el cuarto de lavandería debido a un cortocircuito. "Hubo un cortocircuito en esta parte y el fuego llegó hasta la zona del techo y salió por estas rendijas que están acá, que fue lo que indicó a los vecinos que estaba habiendo un incendio", explicó el también actor y comediante guatemalteco a través de un vídeo que compartió por medio de su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de medio millón de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por suerte, ningún miembro de la familia se encontraba en el interior del departamento en el momento en el que se originó el incendio por lo que no hubo que lamentar daños mayores. "Nosotros acabábamos de salir 10 minutos antes de que esto empezara y afortunadamente no estábamos", informó Sandarti. "Esto ocurrió hoy a las 10:30 de la mañana más o menos y bueno pues nos regresamos inmediatamente de la casa de otros amigos donde estábamos para ver qué había pasado. Afortunadamente nosotros estamos bien". Varios excompañeros de trabajo de Sandarti reaccionaron a la noticia, entre ellos la conductora puertorriqueña Adamari López, quien agradeció que todo haya quedado en un susto. "Gracias a Dios que están bien. Bendiciones", le escribió la mamá de Alaïa.

