Héctor Sandarti se va de Telemundo Se confirma que Héctor Sandarti ya no formará parte del grupo de conductores en la emisión Un Nuevo Día. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dos años de ser conductor de la emisión matutina Un Nuevo Día, se confirma que Héctor Sandarti sale del programa y, al mismo tiempo, termina su relación laboral con la empresa Telemundo. Fue la propia televisora quien dio a conocer que el también actor se retira de sus filas. RELACIONADO: Héctor Sandarti rompe a llorar en su show Un nuevo día Image zoom Héctor Sandarti IG/Un Nuevo Día “Hector Sandarti, co-presentador de Un Nuevo Día por los últimos dos años, está saliendo del galardonado programa mañanero de Telemundo”, dieron a conocer ejecutivos de Telemundo a los medios de comunicación. “Estamos muy agradecidos por la dedicación, carisma y gran profesionalismo que le aportó al programa, lo cual estamos seguros le continuará trayendo gran éxito en sus futuros proyectos”. Antes de trabajar en esta producción, el presentador guatemalteco ya contaba con experiencia en otras revistas matutinas, debido a que trabajó en Despierta América y, de 2012 a 2015, en Hoy. Además, ha sido titular de programas de concurso como Vas o no vas, Parodiando y El Juego de las estrellas, entre otros. Como actor ha participado en programas de comedia tales como La Parodia, La hora pico y Desmadrugados, por mencionar solo algunos; también ha formado parte del elenco de las telenovelas Mi segunda madre, Agujetas de color de rosa, La fea más bella y Las tontas no van al cielo, y otras. Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se ha mencionado, Héctor Sandarti podrá despedirse del público este viernes, tal como ha ocurrido con otros colegas que también se han retirado de Un Nuevo Día y quienes han tenido una despedida especial por parte de sus compañeros. Además, se planea que con esta salida se refresque el concepto del programa para hacerlo más atractivo a la audiencia.

