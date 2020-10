Close

¡Héctor Sandarti se muda de ciudad y comparte cómo es su nueva vida! Después de unos meses en la capital de México, se mudó a otra ciudad. El conductor informó de los nuevos cambios que ha hecho en su vida, tanto en lo laboral, como en lo personal. "Nueva etapa, nuevo espacio, nuevos retos". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es de esas sonrisas que ilumina la pantalla entera. Por eso, Héctor Sandarti es, además de respetado como presentador, muy querido como persona. Siempre conectado y agradecido con su público, el conductor ha compartido el nuevo cambio que ha dado a su vida. Después de vivir unos meses en México, ciudad a la que volvió para presentar el programa Minuto para ganar VIP, el guatemalteco ha dejado la urbe para trasladarse a una ciudad mucho más tranquila: Cuernavaca. Feliz con este cambio, el comunicador ha dado una probadita de cómo es la vida allí. Además de disfrutar de la naturaleza pura, un clima envidiable y jugar al golf muy a menudo, un deporte que ama, también está dedicado más de lleno a trabajar en la marca Sandarti que llega con un montón de contenido en redes, podcasts y un nuevo canal de Youtube. La primera temporada de Minuto para ganar VIP concluyó pero volverá más adelante. De momento, Héctor está centrado en lo que serán sus contenidos más digitales para seguir en contacto con sus seguidores e informar de temas de interés general a través de videos y reportajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y entre proyecto y proyecto, disfruta de la vida y de su nuevo hogar, un auténtico paraíso con espacios abiertos y naturales que le aportan mayor calidad de vida. Lo mejor es que se encuentra a poco más de una hora de Ciudad de México, lo que le permite ir y venir sin problema. "Nueva etapa, nuevo espacio, nuevos retos", escribía en una reciente publicación. ¡Todo lo mejor en esta nueva y apasionante etapa compañero!

