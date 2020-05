Héctor Sandarti rompe a llorar inesperadamente en su show 'Un Nuevo Día' El co-presentador del show matinal de Telemundo no pudo contener las lágrimas y emocionar a sus compañeros al vivir uno de los momentos más emocionantes. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son muchas las risas que nos regalan los presentadores de Un Nuevo Día durante sus intervenciones en este entretenido matinal. Bailes, concursos, chistes y mucho más son el contenido de cada mañana. Pero también la emoción, con la que llegan a los corazones de sus fieles espectadores. Este miércoles y con motivo del Día de la Madre que se acerca, uno de los miembros del equipo rompió a llorar sin poder evitarlo. Héctor Sandarti, ese hombre alto y fuerte siempre con la broma en la boca, mostró su lado más tierno de hijo al escribir una emotiva carta a Gertie, su querida mamá. Las palabras del conductor guatemalteco de 51 años hacia su progenitora hicieron llorar a sus compañeros de plató que no pudieron evitar romperse ante el bonito escrito de Héctor. El presentador resaltó la fuerza de Gertie quien enviudó siendo aún muy joven cuando él apenas tenía un año. Su fuerza y el amor a sus hijos hicieron posible que les sacara adelante convirtiéndose en todo un ejemplo para él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gertie, te amo, te amo por sobre todas las cosas, eres mi ejemplo de vida al día de hoy, sigo admirando la entereza con la cual enfrentas tu vejez, tu enfermedad y tus problemas. Sigo admirando tu sentido del humor y esa ligereza con la que tomas las cosas, sabiendo que todo va a estar bien, sabiendo que hay un Dios que nos cuida, nos protege, nos ama y que todo va a pasar", dice la hermosísima dedicatoria de Héctor. Con motivo de esta terrible pandemia que nos acecha, Héctor no ha podido besar ni abrazar a su querida madre, a la que extraña enormemente. Pero a través de estas palabras llenas de sentimiento ha querido hacerle llegar todo el amor, el respeto y el orgullo de hijo que siente por ella. Nosotros también nos hemos emocionado con su preciosa carta. Una de las muchas mujeres coraje y heroínas en la tierra a las que celebraremos en su día el próximo domingo, 10 de mayo. ¡Felicidades a todas las mamis!

Close Share options

Close View image Héctor Sandarti rompe a llorar inesperadamente en su show 'Un Nuevo Día'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.