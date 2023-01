Héctor Sandarti advierte qué es lo que no quiere que ocurra dentro de La casa de los famosos 3 Exclusiva: El conductor regresa junto con Jimena Gállego a la conducción del popular reality de Telemundo ¡ y revela no quiere que no quiere que hagan los concursantes de ninguna manera! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Por fin! Después de una larga espera la casa más famosa de la televisión hispana ha abierto sus puertas para iniciar su nueva y muy anticipada tercera temporada. Nos estamos refiriendo lógicamente a La casa de los famosos, el reality de Telemundo que se ha convertido en favorito de los televidentes porque ahí sus participantes han destilado íntimos secretos y han derramado sudor y lágrimas en su afán por conquistar el puesto de honor que además va recompensado por un cuantioso premio. El programa arrancó de manera distinta en esta ocasión iniciando transmisiones en redes a través de su canal 24/7 que monitorea todo lo que ocurre dentro de la famosa casa. Además, por primera vez, Telemundo cuenta con la llamada "invasión fans" por medio de la cual se le ha dado la oportunidad a dos personas del público a participar como habitantes de la casa. En anticipación al drama que seguramente tendrá lugar y antes de que se enciendan los ánimos, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores por tercera ocasión de dicho programa hablaron en exclusiva con el programa People VIP de People en Español. Ahí, el conductor guatemalteco reveló qué es lo que no quiere que ocurra en el show. "Yo lo que no quiero ver, y que siempre lo he dicho, es muebles [es decir]: quiero ver seres humanos, personas que se meten [en el juego], que se involucran, que se expresan y que participan", afirma. ¡Mira arriba la entrevista completa con Héctor Sandarti y Jimena Gállego sobre la tercera temporada de La Casa de los famosos! Hector Sandarti Credit: Telemundo "Si ya estás dentro del juego, pues ¡juégale!", puntualiza el popular conductor quien con su imparcialidad y ojo agudo ha conquistado al público y quien recientemente mostró su otra cara mucho más sensible y enternecedora al revelar imágenes del viaje que recientemente realizó a su tierra natal para ver a su madre a quien no pudo ver por mucho tiempo a causa de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

