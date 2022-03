Héctor Sandarti presenta por primera vez al padre de su hija El carismático conductor guatemalteco ha tenido este noble gesto a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti Héctor Sandarti, su esposa y su hija | Credit: Instagram Héctor Sandarti Héctor Sandarti tomó en su día una importante decisión: renunciar a ser padre biológico por amor. Así lo reveló en 2020 el carismático presentador de origen guatemalteco en una entrevista con la reconocida periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. "Un día Paulina [mi esposa] me dijo: 'Héctor te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos porque yo no te los voy a poder dar, así que quiero por favor que lo pienses muy bien y que me digas la verdad y lo que realmente deseas y sientes antes de que esto continúe y que mi hija y yo nos sigamos enamorando más de ti", rememoró años atrás. El conductor del reality show La casa de los famosos, cuya segunda temporada estrenará próximamente Telemundo, no se arrepiente "en lo más mínimo" de la decisión que tomó ya que "a día de hoy" tiene "una hermosa familia" que lo hace "extremadamente feliz". Aunque no es su verdadero padre, Sandarti ha criado a la hija de su esposa como si fuera su propia hija, lo que lo ha llevado a tener una relación de mucha cercanía con la joven. El también actor, sin embargo, no ha dejado en ningún momento de darle su lugar al padre biológico de su hijastra, con quien siempre ha mantenido una muy buena relación. Así lo prueba la imagen que compartió este fin de semana a través de las redes sociales en la que presume por primera vez de la compañía del verdadero padre de su hija. Héctor Sandarti Credit: Instagram Héctor Sandarti "Les presento al padre de mi hija. Es una bendición poder compartir la paternidad de esta preciosa jovencita contigo Julián", escribió el conductor junto a la instantánea. Sandarti compartió una segunda foto por medio de su perfil de Instagram en la que también aparecen su esposa, la pareja del padre de su hija y el novio de su hija. Héctor Sandarti Credit: Instagram Héctor Sandarti "Gran momento con mi esposa, nuestra hija, el padre de nuestra hija, la esposa del padre de nuestra hija y el novio de nuestra hija. ¡Viva la familia!", escribió junto a la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores ante tan noble gesto no se hicieron esperar. "Son un ejemplo para muchas familias", no tardó en escribir una seguidora. "A eso le llamo madurez, respeto y sobre todo amor", comentó otra persona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Héctor Sandarti presenta por primera vez al padre de su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.