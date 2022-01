Héctor Sandarti pide a Adamari López no bajar más de peso: "Amiga te vas a desaparecer" El conductor de La casa de los famosos y exrostro de las mañanas de Telemundo reaccionó este miércoles a la notable disminución de peso que ha experimentado su colega y amiga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Héctor Sandarti | Credit: Mezcalent (x2) En las redes sociales resulta muy fácil que todo se magnifique y que se malinterprete un comentario, independientemente de la intención con la que se haya hecho. Y si no que se lo pregunten a Héctor Sandarti, el conductor de Telemundo, quien este miércoles recibió para su sorpresa una ola de críticas a raíz del comentario que le dejó a su excompañera de las mañanas de la cadena hispana, Adamari López, en su publicación más reciente de Instagram. Sorprendido ante la cada vez más delgada figura de Adamari, el presentador de La casa de los famosos pidió a su amiga que ya no pierda más peso puesto que así ya está "bella". Adamari López Credit: Instagram Adamari López "Amiga, te vas a desaparecer. Ya no bajes más. Estás bella", escribió Sandarti haciendo alusión a la notable disminución de peso que ha experimentado su colega durante el último año. Aunque el conductor hizo el comentario con la mejor de sus intenciones ya que es muy amigo de Adamari, a algunas personas no les parecieron acertadas sus palabras y así se lo hicieron saber: "Tranquilo, no va a desaparecer. Está muy bella, tu comentario fue muy desatinado" o "¡Qué comentario más fuera de lugar", fueron algunas de las críticas que recibió. Héctor Sandarti Credit: Instagram Otros seguidores, en cambio, no dudaron en romper una lanza a su favor. "Yo entendí tu comentario, es el de un amigo con cariño y buena onda. No hagas caso a tanta gente extremista", comentó una fan al percatarse de las incontables críticas que recibió. "Es una expresión, yo también lo he dicho cuando alguien baja mucho de peso, pero aquí se viven muy intensamente los comentarios", salió en su defensa otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López y Sandarti trabajaron juntos durante dos años en el programa matutino de Telemundo Un nuevo día –hoy conocido como hoy Día–, donde surgió una relación de amistad muy bonita entre ambos que perdura hasta la actualidad, como prueba el emotivo reencuentro que protagonizaron a finales del año pasado en la casa de Adamari y las hermosas palabras que se intercambiaron.

