¡Así es el espectacular loft de Héctor Sandarti en Ciudad de México! El presentador abrió las puertas de su casa para mostrar su apartamento familiar, un espacio moderno y abierto con unas vistas espectaculares de la ciudad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo depende de la actitud. Un mes después de su salida de Un nuevo día, Héctor Sandarti ha transformado toda su tristeza en algo positivo y el resultado son solo cosas buenas. Para empezar, es la nueva cara de Televisa, donde comienza un nuevo programa, Minuto para ganar VIP. A apenas unos días para dar el pistoletazo de salida cada domingo, el presentador nos ha dado un tour por su precioso loft de noche que nos ha dejado sin palabras. Se trata de su casa familiar en Ciudad de México, un lugar al que no le falta detalle. Es un espacio moderno, totalmente abierto y con unas vistas impresionantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Buenas noches. La Ciudad de México sigue despierta, nosotros ya no, hasta mañana. ¡Cuídense!", escribió junto a esta grabación casera. Héctor ha cambiado las vistas de las playas de Miami desde su antiguo apartamento en la Ciudad del Sol, a esta impresionante panorámica de la ciudad que nada le tiene que envidiar. Su llegada ha sido una de reencuentros con amigos, familiares y, sobre todo, compañeros de trabajos que le han dado la bienvenida a su otra casa, Televisa. ¡Unos éxitos más que merecidos!

Close Share options

Close View image ¡Así es el espectacular loft de Héctor Sandarti en Ciudad de México!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.