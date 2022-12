El desafío personal que vive Héctor Sandarti a semanas de arrancar La casa de los famosos 3 El presentador compartió la situación personal que atraviesa en estos momentos, pero siempre con la positividad y el optimismo que le caracteriza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A las puertas de un estreno muy esperado con la tercera entrega de La casa de los famosos y la Navidad a la vuelta de la esquina, Héctor Sandarti ha compartido un momento personal conmovedor desde su natal Guatemala. El presentador viajó a su tierra, como hace siempre que la agenda se lo permite, para visitar a una de las mujeres de su vida: su mamá Gertie, como él amorosamente se dirige a ella. A diferencia de veces pasadas, esta ha sido un poco más sensible y especial para el conductor debido al estado de salud de su progenitora, quien atraviesa un cuadro de demencia senil importante. Cada visita es un poquito más de olvido, pero también de momentos de luz. Y es que, a pesar de lo que esta situación supone, el presentador siempre se queda con lo positivo, se aleja del drama y destaca lo bonito. Héctor Sandarti Héctor Sandarti | Credit: IG/Héctor Sandarti En esta ocasión, Héctor vivió un momento de lucidez de su madre que se lleva en el corazón de regreso a México, un instante único. "'Te quiero mijito'. He aquí el momento exacto en el que la mente de mi madre abre una diminuta ventana que le permite reconocerme, emocionarse y expresarme su amor", compartió junto a unas fotos entrañables junto a su mamá. "Pueden ser segundos o un par de minutos que para mí valen una eternidad. Dios te cuide mi Gertie y nos siga dando la bendición de tenerte feliz, en paz y en amor, el tiempo que Él decida", expresó en este mensaje de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un beso, un abrazo y unas manos cruzadas son las instantáneas que han emocionado a los seguidores del comunicador por el alto nivel de amor y sentimiento que se desprenden de ellas. Héctor vuelve rumbo a México para conducir uno de los programas de más éxito en televisión de los últimos tiempos, La casa de los famosos. En medio del anuncio de sus nuevos participantes, Telemundo calienta motores para tres meses cargados de emociones, pasión, romance y mucho más. A pesar del reto que afronta en lo personal, Héctor está en paz y disfruta de su mamá minuto a minuto con la alegría y el amor que ella le inculcó.

