Héctor Sandarti comparte el incómodo momento que vivió con Fernando Colunga: "Me dejó hablando solo" En su segmento Algo bueno que decir, el conductor guatemalteco contó un gesto no muy agradable del actor que le abrió los ojos ante la vida y su carrera. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si delante de las cámaras ha demostrado ser uno de los grandes, ahora como motivador e influencer en las redes, Héctor Sandarti también se ha convertido en todo un fenómeno seguido y escuchado por miles. Gracias a su segmento Algo bueno que decir con Sandarti ha compartido algunos de los momentos más duros pero a la vez más importantes de su vida por las lecciones que le han reportado. En su última entrega el protagonista es Fernando Colunga, el primer actor de telenovelas que, con un detalle no precisamente bonito, hizo que Héctor aprendiera algo fundamental si quería triunfar en la televisión. Ocurría hace muchos años en los pasillos de Televisa, cuando el protagonista de Esmeralda apenas era un estudiante que aspiraba a ser actor. "Fernando siempre llegaba impecable, de traje, zapato bien lustrado, corbatita, perfumado, siempre lo veía de un lado para otro, nadie lo conocía, pero él se movía con una seguridad y una elegancia...", describe Héctor. Un día ambos se encontraron y comenzaron a hablar de lo duro que estaba el tema del trabajo. Mientras conversaban apareció un productor muy importante de la cadena y cuando Héctor quiso darse cuenta, Fernando había desaparecido yendo detrás de esa personalidad tan relevante. Fernando Colunga Image zoom Credit: Mezcalent "Yo dije, ¿qué onda con Fernando que me deja aquí hablando solo? Ya se le subió, y a parte, ¿qué se le subió? ¡Si nadie le conoce!", recordó. Un gesto que en ese instante le molestó pero que, años después, le hizo entender una de las lecciones que más le ayudaría en su carrera. "Un día, metido en mi cama a las 3 de la tarde, sin trabajo, solo, desesperado sin que pasase nada en mi vida, ni en mi carrera, de repente veo en la televisión a mi amigo Fernando promocionando su primer protagónico", rememoró de aquel inesperado momento. Fue entonces que Héctor lo comprendió todo. "Qué razón tenía Fernando de ser como era y actuar como actuaba, ese día me di cuenta que él hizo algo que yo no había hecho, y es que se la creyó", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más allá de la crítica y la anécdota en sí, Héctor hoy alaba la actitud de Fernando Colunga de creer ciegamente en lo que uno desea porque solo así es como se consiguen las cosas. A partir de ahí su concepto sobre muchas cosas cambiaron y esa actitud vencedora también le ayudó a él a crecer como conductor. "¿Saben qué hizo Fernando bien? Se la creyó todo el tiempo siendo un perfecto desconocido recién graduado del CEA", concluyó Héctor. "Todo lo que tú creas, te concentres, desees ardientemente y creas sinceramente se los juro que inevitablemente se va a convertir en realidad."

